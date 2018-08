publié le 28/08/2018 à 07:54

Laurent Wauquiez repart au combat. Il est l'invité de RTL ce matin, après avoir réuni dimanche ses soutiens au Mont Mézenc dans son fief de Haute-Loire. Malgré les divisions dans son camp et des sondages en berne, le patron des Républicains semble avoir retrouvé quelques couleurs en cette rentrée.



La droite qui doute enfin de Macron, cela a de quoi mettre en joie Laurent Wauquiez. Cela lui permet d’aborder cette rentrée sous de meilleures auspices. Souvenez-vous, il y a un an, Laurent Wauquiez prêchait dans le désert, il s’époumonait à critiquer le président, mais une partie de l’électorat de droite restait imperméable à ses vociférations.

Je vous rappelle quand même que 59% des électeurs de François Fillon s’étaient tournés vers Emmanuel Macron. L’électorat de droite était au mieux séduit, au pire attentiste envers le nouveau chef de l’État.

Aujourd’hui, cet électorat, en partie, est déçu et tous ces retraités passés à la moulinette, Laurent Wauquiez y voit là une aubaine. Il se dit que son discours de défense du pouvoir d’achat va commencer à infuser et que tôt ou tard, tous ces gens viendront à lui.

Un contexte plus favorable à Laurent Wauquiez

En tout cas, certains de ses proches expliquent que le contexte est plus favorable qu’il y a un an et que leur patron tient le bon bout. Pour autant il n'en récolte pas encore les fruits dans les sondages ?



Non, c’est le calme plat dans les sondages, il est plutôt en bas de tableau Laurent Wauquiez. Il y a plusieurs explications. D’abord, la politique économique d’Emmanuel Macron, fut-elle critiquée, est une politique plutôt de droite. Vouloir réduire la dépense publique et booster l’activité, la droite a tenté de le faire à maintes reprises.



C’est d’ailleurs amusant d’entendre Laurent Wauquiez réclamer au Président de "rendre l’argent" aux Français alors que la droite a toujours plaider pour plus de responsabilité en matière économique. Si François Fillon avait été élu président, il serait allé, beaucoup plus loin que Macron dans la rigueur budgétaire, la potion aurait été sans doute beaucoup plus amère.



Même si, il faut le rappeler, Laurent Wauquiez a toujours été constant dans sa défense des classes moyennes, il avait d’ailleurs mis en garde François Fillon pendant la campagne.

Les Républicains reste un parti éclaté

Sur les dossiers "Immigration et islam", il n'engrange pas non plus ? Non parce que son discours continue de heurter une partie de la droite. Quand il dit que "les Français se sentent comme des étrangers dans leur pays", ça plaît à la frange la plus à droite des Républicains, mais pas à la droite la plus modérée, parce que ça sonne comme un discours du FN avant dédiabolisation.



Puis dans le concert de tous ceux qui disent à peu près la même chose - même chez Jean-Luc Mélenchon on pense qu’on ne peut pas ouvrir toutes les frontières - les propos de Laurent Wauquiez sont un peu noyés. Il y a par ailleurs deux autres raisons au fait que Laurent Wauquiez ne décolle pas dans les sondages : LR reste un parti éclaté, divisé comme si le rassemblement semblait impossible.



Et sur sa personnalité, il y a toujours la marque d’un manque de sincérité qui l’empêche d’être crédible. Laurent Wauquiez peut bien se réjouir de voir les électeurs de droite se détourner d’Emmanuel Macron, ils ne sont pas encore acquis à sa cause. Disons que c’est un rayon de soleil dans l’eau froide.