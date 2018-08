et Marie Sasin

publié le 28/08/2018 à 13:15

"J'ai été surpris, je n'étais pas au courant de cette décision que Nicolas Hulot a pris seul. Bien sûr au cours des dernières semaines, des derniers mois, on avait souvent échangé sur la question de rester ou pas au gouvernement. C'est une analyse qu'il mène depuis longtemps à la lumière des avancées, des reculs, des arbitrages positifs et négatifs" explique Matthieu Orphelin, député REM et ancien porte-parole de Nicolas Hulot.



Il n'avait pas prévenu son épouse, ni Emmanuel Macron, ni Édouard Philippe. Le ministre aurait pris sa décision pendant l'interview chez nos confères de France Inter. "Je pense au contraire que c'est une décision mûrie. En tout cas il avait deux choix, soit rester au gouvernement, saluer les petits pas mais tout en sachant qu'on n'était pas à la hauteur des enjeux mais c'était du coup valider cette action, soit partir", met en avant le député du Maine-et-Loire.

"Ce que j'ai entendu c'est cette sincérité, cette cohérence qui font vraiment sa force. Il n'était pas là pour lui, il était là pour l'écologie. Il était pour que le climat et la biodiversité soient enfin traités au bon niveau, comme des priorités absolues et tout ce qui s'est passé cet été doit nous le rappeler" souligne Matthieu Orphelin.

"Je pense que c'était sa dernière aventure politique. C'est à lui de le dire mais je pense qu'il n'y aura plus d'expérience politique" dit le député.