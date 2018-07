publié le 08/07/2018 à 15:17

L'information n'est pas passée inaperçue. Nicolas Sarkozy a récemment été reçu à déjeuner par Édouard Philippe à Matignon, le 29 juin dernier. Un repas auquel à également pris part le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin, proche de l'ancien président de la République.



Comme l'expliquait Le Monde, ce rapprochement peut surprendre tant les relations entre l'actuel premier ministre et l'ancien chef d'État ont longtemps été électriques. Mais les temps ont changé et la hache de guerre semble définitivement enterrée.

Dans les rangs des Républicains, ce déjeuner ne pose d'ailleurs aucun problème. "Nicolas Sarkozy a l'habitude d’accepter les déjeuners qu'il a envie. Cela ne pose aucune difficulté. Il répond simplement à une invitation", a réagi Christian Jacob, invité du Grand Jury RTL / Le Figaro / LCI ce dimanche 8 juillet.

Si certains voient un affaiblissement de l'opposition, le chef de file des députés LR assure que Nicolas Sarkozy est resté proche du parti malgré sa "retraite" politique. "Les dirigeants des Républicains, il les voient très régulièrement", assure-t-il. Et de conclure, en adressant un tacle à Édouard Philippe : "Si dans un éclair de lucidité, le Premier ministre cherche de bonnes inspirations, c'est plutôt bien qu'il voit Nicolas Sarkozy".



Édouard Philippe a été en 2002 le premier directeur général de l'UMP jusqu'à la démission d'Alain Juppé en 2004. Mais après l'élection d'Emmanuel Macron à l'Élysée, le maire du Havre avait rejoint Matignon. En octobre, Les Républicains avaient "pris acte" du "départ" d'Édouard Philippe et exclu Gérald Darmanin, Sébastien Lecornu ainsi que les députés Franck Riester et Thierry Solère.