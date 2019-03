Carcassonne : près d’une tonne d’armes saisie chez trois personnes

Afin d'assurer la sécurité et la qualité de ce site, nous vous demandons de vous identifier pour laisser vos commentaires. Cette inscription sera valable sur le site RTL.fr.

Plus de 130 armes de catégorie C soumises à déclaration, 770 kilos de munitions, 350 chargeurs ainsi que des casques de vision nocturne ou encore des lunettes de tirs ont été mis au jour

Mais en l'état actuel des investigations, impossible de dire si l'arsenal saisi n'était destiné qu'à la simple "collection" ou au contraire s'il était voué à alimenter un réseau de grand banditisme. La valeur totale des matériels saisis est estimée à près de 200.000 euros, selon le ministère de l'Action et des Comptes publics.

Âgés de 47, 50 et 54 ans, trois hommes ont pour le moment été interpellés dans cette affaire. Ces trois individus, "un responsable de sécurité, un ambulancier et un garagiste" selon le procureur de Marseille, sont connus pour être des collectionneurs d'armes.

Parmi cette tonne saisie, de nombreuses armes de guerre : kalachnikovs, fusil d'assaut ou encore des pistolets mitrailleurs Uzi, 350 chargeurs, 770 kilos de munitions. C'est un vaste réseau international que les douaniers ont démantelé le 27 février. Il a fallu plusieurs mois pour identifier ces "ramifications" entre la France, l'Europe de l'est et les États-Unis. Les douaniers ont aussi mis fin aux activités de l'atelier de reconditionnement installé dans la région de Carcassonne, dans l'Aude . Un atelier qui était chargé de démonter puis de remettre en état l'ensemble de ces armes.

Plus d'une tonne d'armes, dont du matériel de guerre, et un atelier de reconditionnement aux "ramifications internationales" ont été découverts dans la région de Carcassonne (Aude), ont annoncé lundi 4 mars Gérald Darmanin et le procureur de Marseille.

