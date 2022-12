Coupures de courant : "Les scénarios de la peur ? Pas pour moi", assure Emmanuel Macron

Pas question de céder au catastrophisme. En pleine crise énergétique et alors que la menace de coupures de courant plane sur le pays cet hiver, Emmanuel Macron a réagi à la crainte qui monte dans le pays. Le président de la République reste ferme et résolument optimiste.

"Ce débat est absurde. Le rôle des autorités publiques et des entreprises publiques, ce n'est pas de transférer la peur ni de gouverner par la peur. Le rôle du gouvernement, des ministres, des opérateurs, c'est de faire leur travail pour fournir de l'énergie. C'est tout. Et ensuite, c'est d'appeler chacun à la responsabilité pour qu'il y ait de la sobriété. Ce n'est pas de commencer à faire peur aux gens avec des scénarios absurdes et des choses comme j'ai entendu ces dernières heures. Stop à tout ça !", a assuré le chef de l'État tout juste arrivé en Albanie pour le sommet Europe-Balkans.

"Nous sommes un grand pays, on a un grand modèle énergétique. Nous allons tenir cet hiver malgré la guerre et je demande à chacun de faire son travail. Le travail d'EDF, c'est de faire tourner les centrales. Le travail du gouvernement, c'est qu'il y ait une planification. Le travail de tout le monde, c'est qu'on déroule la sobriété. Les scénarios de la peur ? Pas pour moi. On reste tous unis et on avance", a martelé Emmanuel Macron.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info