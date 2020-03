Coronavirus : les annonces de Macron "à la hauteur de la situation", dit Breton sur RTL

publié le 13/03/2020 à 08:26

Emmanuel Macron s'est exprimé hier soir, annonçant de nombreuses mesures pour faire face à l'épidémie de coronavirus qui a fait 61 morts en France. Crèches, écoles et universités fermées à partir de lundi, déplacements à limiter au maximum, trêve hivernale repoussée... "Les annonces sont clairement à la hauteur de la situation", a estimé Thierry Breton sur RTL vendredi 13 mars.

"Je pense qu'il a eu raison de dire qu'il allait faire tout ce qui est en leur pouvoir pour éviter que dans cette période difficile qui s'annonce il y ait le moins d'entreprises qui soient laissées sur le bord de la route, le moins de PME qui ait des problèmes de trésorerie", a précisé le commissaire européen chargé du marché Intérieur pour qui la "priorité" est d'éviter des faillites.

Lors de son allocution, le chef de l'État a expliqué que l'Europe doit réagir "vite et fort", estimant que les annonces de la Banque centrale européenne (BCE), dévoilées quelques heures plus tôt, ne seraient pas suffisantes pour faire face à la crise. "Ce qui est certain c'est que les mesures que la Banque centrale a mises sur la table pour accompagner les besoins en trésorerie des entreprises vont évidemment dans le bon sens", a toutefois souligné Thierry Breton. "C'était la priorité, il va falloir poursuivre."

Concernant les équipements médicaux comme les masques et les gants, Thierry Breton s'est voulu rassurant. "Jusqu'à mardi dernier, les États étaient seuls responsables de leur approvisionnement de leurs équipements médicaux et nous avons, à la Commission, demandé aux États membres de prendre la coordination nous-même (...) Nous avons la vision claire de tout ce qui se produit. On y voit clair, on a les stocks."