publié le 08/11/2020 à 15:33

Le gouvernement n'a de cesse de le marteler depuis la mise en place du confinement : le télétravail "est une obligation". Qu'en est-il des transports en commun ? Invité du Grand Jury RTL, Le Figaro LCI, Valérie Pécresse a été interpellée par une internaute afin de savoir si le remboursement du pass Navigo allait être généralisé, comme lors du confinement au printemps dernier ?

"La différence avec le premier confinement, c'est que ce confinement a été décidé à un moment où les Franciliens pouvaient suspendre leur abonnement au pass Navigo pour le mois suivant. On a 80.000 franciliens qui ont suspendu leur pass parce qu'ils allaient télétravailler", a expliqué la présidente de la région Île-de-France. Et d'ajouter : "Je ne vois pas pourquoi on ferait un remboursement généralisé pour ceux qui continueraient de travailler".

À défaut d'être remboursés, les pass Navigo annuel "peuvent être désactivés" en ligne. "Ensuite, il faut aller confirmer la désactivation à la borne" et donc se rendre en gare "avant samedi". À la sortie du confinement, il sera possible de réactiver sa carte de transports en effectuant la même procédure.