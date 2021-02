Coronavirus : après les annonces de Castex, la réaction de Bertrand Guidet

Regardez RTL en direct et en vidéo

publié le 25/02/2021 à 18:15

Le Premier ministre Jean Castex et celui de la Santé Olivier Véran ont tenu une conférence de presse ce jeudi à 18h.

La veille, Santé publique France a annoncé avoir enregistré plus de 31.519 cas positifs en 24 heures, le chiffre plus haut depuis mi-novembre. Selon des données plus consolidées, il y a eu 138.771 personnes testées positives la semaine dernière, contre 128.662 la précédente.

Le Le Pr Bertrand Guidet, chef du service réanimation à l'hôpital Saint Antoine à Paris, réagit dans RTL Soir au micro de Thomas Sotto.