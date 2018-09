Christian Jacob est l’invité de RTL

publié le 07/09/2018 à 07:00

La course pour la présidence de l’Assemblée nationale bat se plein depuis la nomination de François de Rugy au ministère de la Transition énergétique et solidaire. Si Richard Ferrand, chef de file des députés REM fait figure de favori, Les Républicains comptent bien faire entendre leur voix.



Annie Genevard, la vice-présidente LR de l’Assemblée nationale a annoncé jeudi 6 septembre être candidate au perchoir. "Je suis candidate à l’élection à la présidence de l’Assemblée nationale en accord avec Christian Jacob et les députés Républicains", a-t-elle déclaré sur Twitter. "Je veux incarner un projet de réhabilitation du Parlement face à un pouvoir exécutif qui souhaite son affaiblissement voire sa soumission", a-t-elle ajouté.

Dans un mail aux députés Républicains que l'AFP s'est procuré, le président du groupe à l'Assemblée, Christian Jacob, confirme avoir demandé à Annie Genevard de se porter candidate en estimant que la présidence de François de Rugy "aura été marquée par un affaiblissement sans précédent" de l'Assemblée et par "une dépendance, voire une soumission à l'exécutif, au mépris de la nécessaire séparation des pouvoirs."

