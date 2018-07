publié le 28/09/2016 à 00:00

Le chômage a fortement augmenté pour le mois d'août. Selon les chiffres dévoilés, lundi 26 septembre, par l'Insee, 3,56 millions de personnes sont au chômage, soit une hausse de 1,4% par rapport au mois de juillet. L'indicateur de Pôle emploi a connu en août sa plus forte hausse depuis janvier 2013. L'Outre-mer connaît la même augmentation, pour un total de 3,81 millions de personnes sans activité inscrites sur les listes. Le chômage reste toutefois en baisse depuis le début de l'année (-23.700 sans activité) et sur un an (-10.900).



Et c'est d'ailleurs ce que s'est évertué à souligner les membres du gouvernement. Au micro de Radio Classique, Myriam El Khomri assure que "les chiffres mensuel du chômage, certes négatifs, ne remettent pas en cause ni la trajectoire, ni le chemin parcouru en la matière. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'Insee, qui dit que depuis un an, le taux de chômage en France est passé de 10,5 à 9,9%".

La ministre du Travail reconnaît qu'il y a "une forme de trou d'air au mois d'août". "La tendance depuis le début de l'année est à la baisse du chômage, elle reste à la baisse du chômage (...) Nous savons bien que nous avons des variations mensuelles extrêmement fortes d'un mois à l'autre. C'est pour cela qu'on regarde le taux dit par l'Insee (...) L'inversion de la courbe du chômage, elle est là, quand on regarde les chiffres de l'Insee", ajoute-t-elle.

Mêmes arguments avancés par le porte-parole du gouvernement. Stéphane Le Foll expliquait à l'antenne de RTL que l'on "commence à avoir l'habitude de ces chiffres qui peuvent être extrêmement variables. On a certaine fois de mauvaises surprises et c'est une surprise qui marque un recul dans la tendance qui avait été celle depuis le début de l'année".