Chantal Jouanno est l'invitée de RTL

publié le 20/12/2018 à 07:12

Présidente de la Commission nationale du débat public (CNDP), instance chargée de préparer la "grande concertation nationale" à la suite du mouvement des "gilets jaunes", Chantal Jouanno incarne cette consultation. Il reviendra à l'ancienne ministre des Sports de préciser, ce jeudi 20 décembre, les modalités de cette concertation qui doit se décliner jusqu'au début du mois de mars sur l'ensemble du territoire.



Elle se penchera sur quatre grands thèmes (transition écologique, fiscalité, organisation de l'État, et démocratie et citoyenneté, dont l'immigration). Et abordera l'opportunité de proposer le principe du référendum d'initiative citoyenne (RIC), réclamé par les "gilets jaunes" et soutenu par l'opposition.

L'instance assure qu'elle "veillera à ce que les réunions" ne soient pas des "meetings politiques", dans une lettre adressée à Matignon et révélée mardi 18 décembre par Franceinfo. Dans cette missive datée du 15 décembre, la commission affirme qu'"il est primordial de ne jamais laisser entendre que le gouvernement pilote directement ou indirectement" les débats. "Si on voulait cornaquer le débat, le corseter, ça se ferait en préfecture avec le préfet en maître de cérémonie", a répliqué M. Griveaux.



