Cécile Duflot est l'invitée de RTL

publié le 28/09/2018 à 06:42

Elle a quitté la vie politique et est désormais à la tête de l'ONG Oxfam France. Cécile Duflot, ancienne membre d'Europe Ecologie Les Verts et ancienne ministre, est l'invitée d'Yves Calvi ce vendredi 28 septembre.



Alors que la loi Pacte est examinée à l'Assemblée nationale, Cécile Duflot a expliqué regretter que le gouvernement n'aille pas plus loin sur la transparence des écarts de salaire, dénonçant sur Twitter un "engagement - pour l'instant - non tenu" et un "nouveau recul sur la publicité des comptes".

Que pense Cécile Duflot du plan pauvreté de l'exécutif ? Présenté le 13 septembre par Emmanuel Macron, ce dernier veut lutter contre la précarité des plus jeunes et propose l'instauration d'un "revenu universel d'activité". Serait-ce la solution pour Oxfam France ?

Près d'un mois après la démission de Nicolas Hulot du ministère de la Transition écologique et solidaire, que pense Cécile Duflot de la politique du gouvernement en matière d'écologie ? A-t-elle été convaincue par les annonces du nouveau ministre François de Rugy ?