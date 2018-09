et Marie-Pierre Haddad

publié le 04/09/2018 à 09:01

Après avoir été journaliste pendant de nombreuses années, Bruno Roger-Petit avait étonné en devenant porte-parole de l'Élysée le 1er septembre 2017. Depuis, il a du faire face à la tornade provoquée par les révélation du Monde sur l'affaire Benalla.



Bruno-Roger-Petit a ainsi été le premier à prendre la parole sur le cas du proche collaborateur d'Emmanuel Macron. Il expliquera dans une allocution que le jeune homme de 26 ans a été démis de ses fonctions de "responsable de la sécurité des déplacements du président de la République". Mais cela sera aussitôt démenti par les médias qui ont publié des photos d'Alexandre Benalla lors du 14 juillet.

Un an après sa nomination, on dit le porte-parole de l'Élysée "sur la sellette". En effet, selon plusieurs sources, son départ serait acté et peut-être prévu pour la mi-septembre. Le principal intéressé a quant à lui refuser de commenter.

Reste à savoir où il atterrira. Emmanuel Macron aurait à cœur manifestement de ne pas se le mettre à dos. À noter que ce départ s’inscrirait dans le contexte d’une réorganisation annoncée du pôle communication de l’Élysée.