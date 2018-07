publié le 26/04/2018 à 04:13

Après deux jours d’une visite d’État éreintante aux États-Unis, Brigitte Macron a réussi à se dégager quelques heures, éloignée du planning de son mari, mercredi 25 avril. La première dame a notamment visité une école dédiée à l’éducation des arts dans le quartier de Georgetown, à Washington.



Brigitte Macron a savouré ces quelques heures de liberté, d'autant que le protocole très lourd lors des visites officielles lui pèse un peu. "Il y a une petite étiquette par terre, donc je me mets où on me dit de me mettre", explique-t-elle au micro RTL. Malgré cela, Brigitte Macron parvient à trouver du temps hors du programme officiel. "Je fais toujours l'école buissonnière", s'amuse-t-elle.

Après un an à l'Élysée, la Première dame a trouvé ses sujets de prédilection : éducation, handicap, mais elle reconnaît qu'elle doit encore prendre ses marques. "On est là, sans être là, tout en étant là. C'est très curieux. Donc il ne faut surtout pas être importune parce que c'est très clair, on n'est pas élue. Le positionnement n'est pas simple", confie-t-elle.

Je ne me sens pas du tout Première dame Brigitte Macron Partager la citation





L'élection de son époux n'a pas été sans conséquences sur sa vie. "Ce que je n'aime pas, c'est qu'il n'y a jamais de temps off. Où que vous soyez il y a toujours quelqu'un pour vous prendre en photo. Il n'y a jamais de moment où vous pouvez être totalement tranquille. Ça, c'est le côté le plus pesant", regrette-t-elle.



"Dans ma tête, je suis l'épouse d'Emmanuel Macron, pas l'épouse du Président. Je ne me sens pas du tout Première dame (...) Vous avez cette responsabilité qui vous tombe dessus de représenter les Françaises et les Français. Sinon, je vis une vie normale. Je rencontre des gens. Je n'ai pas changé ni dans ma tête, ni dans ma manière de vivre", assure Brigitte Macron.