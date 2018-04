publié le 05/04/2018 à 11:55

Certains parleront de "sororité", d'autres de solidarité. Un lien semble s'être créé entre Marlène Schiappa et Brigitte Macron. La secrétaire d'État en charge de l'Égalité entre les femmes et les hommes est sur tous les plans : projet de loi contre les violences sexuelles et sexistes, médiatisation dans Au Tableau sur C8 et indéfectible soutient du gouvernement.



Selon Le Canard Enchaîné, Marlène Schiappa multiplie les compliments à l'égard de la Première dame. "Je suis très proche de Brigitte, on s'appelle souvent. Elle me soutient beaucoup. Elle me demande des conseils", raconterait la membre du gouvernement.

Lors d'un déplacement au consulat de New York, elle aurait confié à quelques femmes autour d'elle : "Hier, Simone de Beauvoir, aujourd'hui Brigitte Macron". Cette comparaison a été confirmée par l'entourage de la secrétaire d'État à Closer.

Et pour cause, le journal explique que "son ascension (Marlène Schiappa ndlr) doit autant à sa ténacité et à sa capacité à mettre en scène sa singularité qu'au soutien du couple Macron, qui ne lui a jamais fait défaut". Un président de la République d'ailleurs "bluffé" et "depuis toujours" par la secrétaire d'État.