publié le 26/06/2016 à 15:38

Un retour en arrière est-il possible ? Alors que le Royaume-Uni a voté a près de 52% en faveur d'une sortie de l'Union européenne, certains britanniques semblent déjà le regretter. Dès l'annonce des résultats, une pétition a vu le jour sur le site du Parlement alors que l'Écosse, l'Irlande du Nord, Londres et Gibraltar ont voté en faveur du "remain", c'est à dire d'un maintien au sein de l'Union européenne.



La pétition demande ni plus ni moins à ce qu'une nouvelle consultation soit organisée pour décider de l'avenir européen du Royaume-Uni. Et autant dire qu'elle a du succès alors que plus de 3 millions de personnes ont apposé leur signature. Mais malgré cet engouement, Pierre Moscovici estime que le Brexit est désormais "irréversible". "Le référendum engage, il faut mettre en oeuvre cette décision", a déclaré le commissaire européen aux Affaires économiques et monétaires et à la Fiscalité et l'Union douanière lors du Grand Jury RTL- Le Figaro et LCI.