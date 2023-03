Bras d'honneur de Dupond-Moretti : Macron "doit tirer les conséquences", dit Olivier Marleix

À écouter DUPOND-MORETTI - Olivier Marleix est l'invité de RTL Midi du 08 mars 2023 00:06:33

Après le geste déplacé du garde des Sceaux dans l'Hémicycle, "je ne comprendrais pas que le président de la République ne tire pas les conséquences, que l'un de ses principaux ministres, le ministre de la Justice, fasse ce genre de geste sans que cela reste impuni", estime ce mercredi 8 mars sur RTL Olivier Marleix le président du groupe Les Républicains à l’Assemblée nationale.



"Le geste est là. Le geste est scandaleux", estime encore le parlementaire. Eric Dupond-Moretti a fait mardi 7 mars à l'Assemblée nationale deux bras d'honneur, après l'intervention d'Olivier Marleix énumérant des condamnations, mises en examen ou enquêtes concernant des membres du camp présidentiel, dont le garde des Sceaux. Face au tollé suscité, Eric Dupond-Moretti a reconnu et "regretté" ses gestes qui n'étaient selon lui "pas adressés au député Marleix", mais à l'atteinte "à la présomption d'innocence".



"C'est un sujet qui me dépasse moi très clairement", assure Olivier Marleix. "Il a dit que ce n'est pas moi qu'il visait. C'est la représentation nationale qu'il insulte. Ça aurait été un député de la France insoumise. Il aurait été exclu". Par ailleurs, "personne ne comprendrait qu'on exclue des députés, qu'on les prive de fait de leur mandat et qu'un membre du gouvernement ait ce même comportement d'outrage à l'égard de l'Assemblée nationale, et que ça n'ait aucune conséquence".

