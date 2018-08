Blanquer : "On est soudé plus que jamais au sein de La République En Marche"

publié le 22/08/2018 à 11:23

Afficher son unité. Voici l'objectif du gouvernement qui fait sa rentrée avec la reprise du Conseil des ministres, ce mercredi 22 août. L'affaire Benalla a provoqué des craquellements au sein de la majorité.



Au micro de RTL, Jean-Michel Blanquer est plus que jamais optimiste : "On est soudé plus que jamais au sein de La République En Marche et avec le MoDem en particulier. Et parfois même au delà de ces deux groupes politiques, sur des majorités d'idées sur certains thèmes".

Le ministre de l'Éducation affirme que le gouvernement "vise l'intérêt général" et rappelle que "le président de la République a été élu sur un programme très clair, il est en train de l'accomplir avec beaucoup de courage et de ténacité. Qu'il y ait des obstacles, des difficultés ou des oppositions... c'est bien normal en démocratie. Nous devons aussi écouter ce qui nous est dit par les Français".

Et de conclure : "Nous sommes tout simplement au travail avec beaucoup d'énergie parce que les vacances ça sert à ça aussi".