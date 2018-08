publié le 19/08/2018 à 11:01

Un arrêté anti-mendicité pris par la ville de Besançon (Doubs) cet été fait polémique. Le texte, révélé par L'Est Républicain, dispose que "la consommation d’alcool, la mendicité accompagnée ou non d’animaux, les regroupements ainsi que la station assise ou allongée lorsqu’elle constitue une entrave à la circulation publique, sont interdites".



L'arrêté municipal est en vigueur depuis le 9 juillet et jusqu'au 30 septembre, uniquement dans certaines rues du lundi au samedi, de 10 heures à 20 heures. Des restrictions d'espace et de durée nécessaires pour qu'il reste légal, indique la mairie. En cas d'infraction, les contrevenants s'exposent à une amende de 38 euros.

"Cet arrêté fait suite à une demande très forte des commerçants, des habitants du centre-ville, des personnes âgées", explique Jean-Louis Fousseret, maire (REM) de Besançon à France 3. "Des gens ne peuvent plus rentrer chez eux à cause de rassemblements devant leurs portes d'entrée."

Le changement de position du maire

Mais l'arrêté municipal ne plaît pas à tout le monde, et une centaine de personnes se sont réunies samedi 18 août pour protester. À ceux qui le taxent de maire anti-mendicité, Jean-Louis Fousseret rappelle "toute la politique de la Ville et du CCAS en direction des plus démunis et des plus fragiles et à laquelle nous sommes attachés".



Sur Twitter, un internaute fait pourtant remarquer que le maire, élu sous l'étiquette PS et devenu REM depuis, n'a pas toujours été de cet avis. Dans un communiqué de 2011, il soulignait que la mendicité était déjà interdite par la loi et qu'il n'y avait pas besoin de légiférer.

En 2011, le maire de Besançon refusait de prendre un arrêté contre la mendicité Crédit : Bulletin officiel de la commune de Besançon

"Ce que je veux moi, ce n’est pas combattre les pauvres, je veux lutter contre la misère", affirmait Jean-Louis Fousseret. "Peut-être que la vue de la misère insupporte certains", notait-il, invitant plutôt à "trouver des solutions" qu'à légiférer. "Pour moi ce serait un échec dramatique, je dis bien dramatique, de notre modèle républicain, de légiférer contre la mendicité."