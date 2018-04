publié le 12/04/2018 à 12:56

Du cannabis en vente libre. À Besançon (Doubs), une boutique vend désormais du cannabis légalement, rapporte le journal L'Est républicain jeudi 12 avril. La législation permet depuis quelques mois de vendre du cannabis légalement si le taux de THC contenu dans la substance est inférieur à 0,2%, ce qui a permis d'ouvrir cette boutique.



À la place de cette substance euphorisante, ce cannabis légal contient du CBD, qui agit sur le stress et le sommeil et permet de se sentir plus détendu. Le CBD peut même "soigner ou adoucir la peau de certains malades", explique Élodie Marchon, la propriétaire de la boutique à L'Est républicain.

Dans sa boutique, on peut trouver le cannabis sous sa forme traditionnelle, en herbe ou en résine, mais aussi sous forme de liquide pour cigarette électronique. Les fournisseurs d'Élodie Marchon sont en Suisse, mais la vendeuse confie que l'approvisionnement n'est pas toujours évident, les autorités faisant parfois preuve d'"excès de zèle" en contrôlant la marchandise.