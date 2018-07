publié le 28/04/2017 à 11:24

Dimanche 7 mai, après des mois de campagne, Emmanuel Macron et Marine Le Pen s'affronteront au second tour de l'élection présidentielle. Soutien du candidat "En Marche !" depuis mars, Bertrand Delanoë est catégorique : il n'y a aucune alternative au vote Macron. Selon l'ancien maire socialiste de Paris, l'idéologie de Marine Le Pen est "extrêmement dangereuse pour l'unité nationale".



Il soulève qu'après les attentats du 13 novembre 2015 à Paris, "nous avons été en souffrance collectivement. Ce que j'ai admiré, c'est la réaction du peuple français, qui s'est rassemblé sur ses valeurs. Je ne veux pas que l'on donne la victoire à nos ennemis. Nos ennemis, c'est l'idéologie des terroristes. Je ne veux pas que l'on réussisse à fracturer la France, c'est l'enjeu de notre présidentielle."

Bertrand Delanoë épingle par ailleurs, "la démagogie" dont ferait preuve Marine Le Pen vis-à-vis des classes populaires. "Il faut un président courageux, intelligent, efficace pour redonner confiance aux Français qui souffrent le plus, et qui sont le plus désespérés. Et ça, ce n'est pas avec la démagogie de Mme Le Pen, qui distribue les milliards sans jamais de recettes, qui veut ruiner la France et finalement les plus modestes en sortant de l'euro."



Et l'européiste convaincu de conclure : "Le retour au franc, c'est l'affaiblissement de toute la France et des Français les plus modestes, c'est une certitude d'une dévaluation, d'une perte de pouvoir d'achat, et de force économique de nos entreprises. Il faut respecter le peuple, et ne pas chercher à exploiter sa souffrance pour son pouvoir personnel autoritaire."