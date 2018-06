publié le 22/06/2018 à 14:25

Avoir épinglé les comptes de campagne de Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, la Commission chargée de les contrôler soulève des irrégularités dans ceux de Benoît Hamon, rapporte Le Parisien, confirmant une information de l'Obs.



Le quotidien explique que l'ex-candidat socialiste aurait bénéficié de 40% de réduction pour la location de matériel de meeting entre le mois de mars et la mi-avril 2017, de la part de Match Event, une entreprise d'événementiel. En tout, ces rabais s’élèveraient à 311.270 euros, pour une facture globale de 1,7 million d'euros.

De plus, comme le note l'Obs, une seconde remise concerne "quelques centaines d'euros de ristourne en plus de 'la remise usuellement admise de 20%' par la société [d'objets publicitaires] Tapis Rouge".

Contacté par l'Obs, Match Event se défend et indique que la remise accordée était un geste commercial. "Nous étions en concurrence avec d'autres entreprises. Nous voulions le marché et comme nous avons les prix parmi les plus hauts du marché, nous avons accordé une remise pour nous aligner."

L'équipe de Hamon se défend

L'équipe de Benoît Hamon a été interrogée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP), chargée de vérifier les comptes des candidats.



Elle a indiqué avoir vérifié "dès l'origine" auprès de Match Event que la remise de 40% était "en conformité avec les principes applicables aux comptes de campagne", selon des documents auxquels le Parisien et l'Obs ont pu consulter. En guise de preuve, l'équipe de campagne de Benoît Hamon a fourni plusieurs factures adressées par Match Event à d'autres clients, avec une remise similaire.



Pourtant, toute remise supérieure à 20% sur des dépenses liées à une campagne électorale est considérée comme potentiellement illégale.



L'association Anticor reproche à Benoît Hamon, mais également aux principaux candidats de la présidentielle 2017 "d’avoir profité de ristournes, remises, rabais, venant minorer leurs dépenses de campagne", en violation du principe d’égalité entre les candidats que sanctionne le code électoral. C'est pour cela qu'elle a porté plainte début juin auprès du parquet de Paris.

Pour Emmanuel Macron, c'était du gré à gré (...) donc rien à voir Benoît Hamon





Interrogé par franceinfo sur cette affaire vendredi 22 juin Benoît Hamon a affirmé avoir été "transparent" et n'y voir "aucun problème". "J'ai bénéficié d'une ristourne, aucun problème. J'ai été transparent. Tous ces documents qu'a épluchés Le Parisien, c'est du réchauffé, puisqu'ils avaient été transmis par mes soins au Nouvel Observateur (l'ancien nom de l'Obs, ndlr) qui faisait cette enquête."



Benoît Hamon a également tenu à préciser que tout cela n'avait rien à voir avec les remises dont a bénéficié Emmanuel Macron. "Pour Emmanuel Macron, c'était du gré à gré, aucune ouverture à la concurrence, des cadeaux et des prestations qui lui ont été offertes, donc rien à voir".