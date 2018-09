publié le 09/09/2018 à 14:36

"Quel est le sens des sacrifices que l'on nous demande ?". Selon Benoît Hamon, les Français se posent cette question. Invité au Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 9 septembre, l'ancien candidat à l'élection présidentielle assure que "ce gouvernement n'aime pas les pauvres". Il le qualifie de "gouvernement pauvrophobe".



Il ajoute qu'il y a "une forme de racisme social quand le président de la République s'exprime avec mépris à l'égard de ceux qui ont un petit salaire pour pouvoir vivre. Le problème n'est pas de mettre en compétition les pauvres entre eux". Pour lui, Emmanuel Macron est "déconnecté" de la réalité.

Le fondateur du mouvement Génération.s explique que le but d'une société civilisée est d'améliorer la vie des citoyens. "Est-ce que vous trouvez normal qu'un retraité qui a travaillé toute sa vie, soit celui à qui on demande des sacrifices, quand on exonère des sacrifices aux plus riches. Ça n'est pas normal, ça n'est pas décent, ça n'est pas moral et ça n'est pas juste", déclare-t-il.

Benoît Hamon affiche sa "colère froide" : "Je lui dis qu'il est ignorant des conséquences désastreuses de sa politique sur les plus modestes".