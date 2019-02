publié le 25/05/2018 à 20:45

Au moment où entrent en vigueur les nouvelles règles sur les données personnelles des internautes, retour sur la visite de Mark Zuckerberg, le tout puissant patron de Facebook, à l'Élysée. Mark Zuckerberg a qualifié sur son mur Facebook son "date" - ou premier rendez-vous en français - avec Emmanuel Macron de "conversation géniale !".



Mercredi 23 mai, à la veille de VivaTech, le grand salon des nouvelles technologies à Paris, le président invitait à l'Élysée la fine fleur du numérique. La "start-up nation", en opération séduction, se mettait sur son 31.

L'homme aux deux milliards d'amis Facebook a eu droit à une rencontre en-tête-à-tête en fin de journée, sur la terrasse de l'Élysée baignée par le soleil. Autour de la table de jardin, Mark Zuckerberg, engoncé dans son costume cravate, écoute Emmanuel Macron à l'aise, en bras de chemise, dossier bleu posé devant lui.

L'image est signée par le photographe Christophe Petit-Tesson. "C'est exactement les mêmes conditions que pour une bilatérale avec un chef d'État", raconte-t-il. "Quand il fait beau, l'été, souvent ça se passe sur la terrasse dans le jardin."

Une rencontre importante pour Mark Zuckerberg

Et Mark Zuckerberg était donc dans ses petits souliers. "Le président Macron avait l'air plus à l'aise que Mark Zuckerberg qui ne savait pas trop à quelle sauce il allait être mangé. Je l'ai déjà photographié à l'Élysée, il était sur le même mode, pas très à l'aise. Les photographes l'appellent mais il ne tourne pas trop la tête" raconte-t-il.



Il faut dire que Mark Zuckerberg avait des choses à se faire pardonner. Pendant longtemps, il a incarné la success story à l'américaine, le petit timide qui devient maître du monde. Mais depuis quelques mois, entre le scandale Cambridge Analytica et les montages fiscaux du réseau social, son image a pâli.



Cette rencontre était donc importante. Un photographe officiel de Facebook était même présent au côté de celui de l'Élysée. Christophe Petit-Tesson était lui de "pool", c'est-à-dire désigné pour prendre le cliché diffusé ensuite à toute la presse.



"C'est les pires conditions de pratique du métier de photographe. C'est à dire qu'on a 30 secondes à peine pour faire une photo correcte avant que les gens de la sécurité nous tirent par le bras pour nous faire sortir", raconte le photographe.



La veille au soir, comme tout touriste qui se respecte, Marc Zuckerberg, en t-shirt cette fois, avait pris un selfie de lui, de nuit, devant la pyramide du Louvre. Avec ce commentaire très macronien, dans un lieu qui l'est devenu tout autant : "Quelle belle nuit pour une marche".