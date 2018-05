publié le 17/05/2018 à 08:04

Désormais solidement implanté dans le paysage mondial de l'innovation digitale, VivaTechnology reprend ses quartiers à Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles du 24 au 26 mai. Pour la troisième année consécutive, le salon organisé par les groupes Publicis et Les Échos convie à Paris les leaders technologiques qui façonnent le monde de demain et de nombreuses entreprises venues faire la démonstration de leurs innovations tout en tissant des liens avec les grands groupes et les investisseurs du secteur.



Cette troisième édition doit consacrer la montée en puissance du rendez-vous parisien sur l'échiquier technologique mondial. Après avoir réuni entre 45.000 et 50.000 visiteurs lors des deux premières éditions, les organisateurs attendent près de 80.000 personnes cette année. Près de 8.000 start-up prendront place dans les 45.000 mètres carrés du Hall 1 de Paris Expo, dont 50% d'entreprises étrangères. Une dizaine de délégations étrangères visiteront le salon et un espace Afric@Tech mettra l'accent sur le potentiel de l'innovation en Afrique avec une centaine d'entrepreneurs issus du continent.

Les deux premiers jours du salon seront dédiés aux professionnels. La majorité des grands groupes français (Air France, Engie, BNP, La Poste, Orange, RATP, SCNF, LVMH...) viendront accompagnés de jeunes pousses engagées dans leur transformation digitale. Une vingtaine de laboratoires thématiques permettront aux projets sélectionnés de trouver les financements nécessaires à leur développement auprès de grandes entreprises françaises et étrangères (Google, Facebook, Microsoft...).

La journée du samedi sera ouverte au public pour permettre aux visiteurs de s'immerger dans les technologies du futur. Le grand public pourra assister à des combats de robots, plonger dans des univers de réalité virtuelle, observer les meilleurs joueurs de Fortnite aux prises dans un tournoi de eSport et découvrir les premiers essais de certains des véhicules autonomes et taxis volants du futur les plus prometteurs.



Placé sous le signe de l'innovation responsable, VivaTech se veut aussi un espace de débat. Plus de 300 figures de la scène numérique internationale participeront à des conférences et tables rondes pour discuter du futur des nouvelles technologies et de leur impact sur la société. Sont notamment attendus le PDG de Microsoft Satya Nadella, son homologue d'Alphabet Eric Schmidt et le CEO d'Uber, Dara Khosrowshahi. Une dizaine de personnalités féminines aux parcours inspirants animeront une conférence le samedi pour encourager les femmes à s'engager dans les métiers du numérique, où elles sont sous-représentées.



Un an après s'être offert un bain de foule en terrain conquis, le président de la "start-up nation" Emmanuel Macron ouvrira le salon accompagné de son homologue rwandais Paul Kagamé jeudi 24 mai à 7h30. La veille, l'Élysée organisera le sommet "Tech for Good" avec une cinquantaine de leaders de la tech (dont Mark Zuckerberg) pour réfléchir à la façon dont les technologies peuvent impacter positivement le monde.

Informations pratiques

Viva Technology 2017 se déroule du jeudi 24 mai au samedi 26 mai 2018 dans le Hall 1 de Paris Expo, le parc des expositions de la Porte de Versailles à Paris. Les deux premiers jours sont réservés aux professionnels. Le public pourra venir découvrir les start-up et animations le samedi 26 mai.



Horaires :

Jeudi 24 mai : de 7h30 à 19h

Vendredi 25 mai : de 8 h à 19h

Samedi 26 mai : de 9h à 18h



Prix : 20 euros sur place, 15 euros sur Vivatechnologyparis.com.



Viva Technology, Paris Expo Porte de Versailles, 1 place de la Porte de Versailles, 75015, Paris.



Métro : ligne 12, Porte de Versailles, ou ligne 8, Balard.

Tramway : T2 et T3a.

Bus : 39 et 80

Vélib : station n°15049 - 2 rue Ernest Renand, station n°15107 - 42, boulevard Victor, station n°15061 - 12, square Desnouettes.