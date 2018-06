François de Rugy propose que l'Assemblée nationale ne siège plus le weekend

publié le 05/06/2018 à 09:39

Il fait remonter, ce mardi 5 juin, les doléances du palais Bourbon. Interpellé ces derniers jours sur le rythme de travail imposé aux députés et à leur collaborateur, François de Rugy, le président de l'Assemblée nationale, appelle le gouvernement à "mettre de l'ordre dans l'ordre du jour". Il précise qu'il va proposer plusieurs mesures en ce sens, et notamment que l'Assemblée ne siège plus le weekend.



"Je proposerai à la conférence des présidents (...) que l'on prenne un certain nombre de mesures pour que le déroulement des débats soit plus correct et notamment je proposerai qu'on ne siège plus les samedis et dimanches comme cela a été fait plusieurs semaines de suite pendant le mois écoulé", annonce le président de l'Assemblée sur Europe 1 ce mardi 5 juin.

"Il est tout à fait normal que le gouvernent et la majorité veuillent faire passer un certain nombre de textes, mais il faut que cela se fasse dans des conditions normales", juge François de Rugy. "Nous avons siégé ces dernières semaines 80 heures par semaine", rappelle-t-il, soulignant le travail effectué en parallèle dans les commissions et en circonscription.

"Nous avons eu plusieurs textes, le texte Asile et immigration qui était fin avril, puis Agriculture et alimentation, puis un texte logement qui est en cours et ensuite un texte sur la formation professionnelle. Ce sont des gros sujets, des textes avec beaucoup d'articles qui suscitent beaucoup d'amendements", souligne-t-il.



"On voit bien qu'à un moment, ce n'est plus possible. Nous avons siégé 17 jours consécutifs non stop. Ce n'est pas le fonctionnement normal d'une assemblée et cela ne permet plus au bout d'un moment de faire (... ) de bonnes lois en quelque sorte", plaide François de Rugy.

Un appel à l'accalmie

La réunion hebdomadaire de la conférence des présidents est prévue ce mardi 5 juin. Elle réunit notamment, outre François de Rugy, les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des différents groupes politiques et les présidents des commissions, et généralement un représentant du gouvernement.



"Je pense que je me fais le porte-parole de l'ensemble des présidents de groupe et des députés de toutes sensibilités vis-à-vis du gouvernement de dire qu'il faut être un peu plus réaliste dans l'ordre du jour", a insisté François de Rugy, rappelant qu'"en France c'est le gouvernement qui définit prioritairement l'inscription des textes à l'ordre du jour".



Le président de l'Assemblée a appelé "les uns et les autres à faire un effort conjoint. Il faut que le gouvernement et les députés soient un peu plus raisonnables dans le déroulement des débats".