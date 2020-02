Armée : l'univers mystérieux de la Légion étrangère

et Thomas Hugues

publié le 12/02/2020 à 13:00

On découvre l’univers fascinant et mystérieux de la légion étrangère avec notre invité l’ancien légionnaire Victor Ferreira. De sa création jusqu'à aujourd'hui, la Légion étrangère a pris part à toutes les grandes batailles menées par la France, mais son histoire et son fonctionnement reste teinté de mystères.

Comment entre-t-on à la Légion étrangère ? Pour quelles raisons ? Quels tests les candidats passent-ils ? Combien d'hommes font partie de la Légion étrangère ? Quand et pourquoi a-t-elle été créée ? Combien de nationalités compte-t-on dans la Légion étrangère ? Existe-t-il d'autres formations de ce type dans d'autres pays ? À quoi ressemble le quotidien d'un légionnaire ? Combien gagnent-ils ? Que contiennent les 7 articles du code d'Honneur des légionnaires ?

Notre invité reviendra sur les traditions de la Légion étrangère comme le pas cadencé, la hache et le tablier, les musiques de la Légion étrangère comme '' Le boudin '' ou encore le képi blanc des légionnaires, qui était à l'origine kaki mais devint blanc à cause du soleil et des lavages répétées...

Il nous racontera également la bataille de Camerone, au Mexique en 1863, où la Légion étrangère est entrée dans l'Histoire, et reviendra sur la participation de la Légion étrangère dans les grands conflits de l'époque contemporaine, de la première guerre mondiale jusqu'à l'opération Serval au Mali, en passant par la guerre d'Algérie ou la guerre du Golfe.

À lire : Légionnaires, fragments de vie chez Mareuil éditions.

