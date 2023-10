Plus d'un million de spectateurs se sont rués en salle pour voir Anatomie d'une chute, le film réalisé par Justine Triet et récompensé de la Palme d'or lors de la dernière édition du Festival de Cannes. Élisabeth Borne a toutefois toujours en travers de la gorge le discours à charge de la réalisatrice à l'égard de son gouvernement.

Lors de la remise de sa récompense, Justine Triet avait été particulièrement critique envers le gouvernement et la réforme des retraites qu'il tentait alors de faire adopter. Dans un entretien accordé au journal Le Monde, Élisabeth Borne a ainsi expliqué qu'elle n'avait toujours pas pu voir le film.

"Je fait un blocage", déclare la cheffe du gouvernement qui se dit être encore "vexée" par les propos de Justine Triet. "Cette contestation a été niée et réprimée de façon choquante", avait affirmé cette dernière sur scène, évoquant "un schéma de pouvoir dominateur de plus en plus décomplexé, venant d'un gouvernement néolibéral". Des propos qui n'ont pas empêché de faire de ce film l'un des meilleurs démarrages pour une Palme d'or depuis 2008.



L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info