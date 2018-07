publié le 28/12/2017 à 09:01

C'est une des mesures principales de la loi Travail. La rupture conventionnelle collective entrera en vigueur lundi 1er janvier et permettra aux entreprises de se séparer de salariés, sans qu'il s'agisse d'une démission ou d'un licenciement et en évitant les contraintes d'un plan social. La marque de prêt-à-porter Pimkie a déjà exprimé sa volonté d'y avoir recours et, selon les informations du Parisien, elle sera suivie par PSA Peugeot Citroën.



Pour Alexis Corbière, député France Insoumise de Seine-Saint-Denis, cette mesure va favoriser les grands groupes au profit des salariés. "C'est un effet d'aubaine pour des grands groupes qui réalisent des profits", a-t-il déclaré au micro de RTL ce jeudi 28 décembre. "On parle de grands groupes qui veulent licencier et qui ne veulent pas être contraints par la législation sociale, qui imposait un plan de sauvegarde de l'emploi, que les salariés soient reclassés ou formés".

Je ne crois pas que ce soit en ubérisant toujours plus la société qu'on va s'en sortir Alexis Corbière





Pour ses partisans, la rupture conventionnelle collective permettrait d'avoir plus de souplesse dans le monde du travail, afin que celui-ci puisse s'adapter aux variations de l'économie. Mais pour Alexis Corbière, "Cela ne veut rien dire". Le député a affirmé que ce n'était pas la bonne solution : "Je ne crois pas que ce soit en ubérisant toujours plus la société qu'on va s'en sortir. Cela produit une accumulation de richesses pour certains, une précarité pour d'autres".

Surtout, Alexis Corbière s'inquiète pour les salariés en fin de carrière, ceux "de plus de 50 ans". "On va comprimer, une fois de plus, la masse salariale. On pouvait déjà licencier avant dans ce pays, mais c'était encadré et, maintenant, les contraintes seront moins fortes", a déclaré le député.