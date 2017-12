publié le 27/12/2017 à 08:02

L'encre des ordonnances de la Loi Travail est à peine sèche. La marque de prêt-à-porter Pimkie pourrait utiliser le nouveau dispositif de rupture conventionnelle collective. L'annonce a été faite aux salariés juste avant Noël.



Le groupe envisage de fermer une vingtaine de magasins en France et pourrait supprimer plus de 200 postes, selon les syndicats. Le projet de restructuration sera présenté à la rentrée, le 8 janvier prochain. Et pour l'instant, les syndicats ne veulent pas entendre parler de cette rupture conventionnelle collective.

Dans le même temps, le gouvernement pourrait punir plus sévèrement les chômeurs qui ne cherchent pas réellement d'emploi ou qui refusent des offres jugées raisonnables.

Les allocations pourraient être réduites de moitié pendant deux mois au lieu de 20% actuellement, selon une note confidentielle du ministère du Travail que révèle le Canard enchaîné du jour. Pas de commentaire à l'Élysée, ni au ministère du Travail.

Isère - Une marche blanche aura lieu à 15 heures à Pont de Beauvoisin en hommage à la petite Maëlys disparue dans la nuit du 26 au 27 août dernier. Nordhal L., toujours mis en examen, nie les faits.



Faits divers - Deux automobilistes et une fillette de 4 ans sont décédés dans une collision entre deux véhicules survenue cette nuit sur l'A6, dans le sens Paris-Lyon. Un garçon de 13 ans est très sérieusement touché. L'une des deux voitures avec un homme de 69 ans seul au volant, roulait à contre-sens.



Justice - Deux familles se sont constituées partie civile dans le drame de Millas. Elles ont été reçues hier par le préfet des Pyrénées-Orientales et le recteur d'académie, près d'une semaine après l'accident entre un train et un car scolaire qui a fait six morts.



Météo - Cinq départements du Sud-Ouest, l'Ariège, la Haute-Garonne, les Landes, les Pyrénées-Atlantiques et les Hautes-Pyrénées, sont placés en vigilance orange pour "vents violents".



Immigration - 255 migrants ont été secourus la nuit dernière par les garde-côtes italiens en Méditerranée. Ils avaient embarqué en Libye sur trois canots. L'un des bateaux pneumatiques transportait 134 personnes dont 7 enfants.



Diplomatie - Le ministère des Affaires étrangères restera très discret pour des raisons de sécurité sur la situation de Sophie Pétronin, cette humanitaire de 72 ans enlevée au Mali il y a un an. Ses proches accusent les autorités de ne pas en faire assez.



Rugby - Bernard Laporte devrait confirmer ce matin le limogeage de Guy Noves à la tête du XV de France. Il devrait être remplacé par Jacques Brunel, actuel entraîneur de Bordeaux-Bègles.