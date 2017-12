publié le 27/12/2017 à 08:27

Vers un durcissement des contrôles ? Le gouvernement envisage de durcir certaines sanctions dans le cadre de la future réforme de l'assurance chômage selon une note confidentielle du ministère du Travail, dévoilée jeudi 27 décembre par Le Canard enchaîné. "Pendant toute la campagne électorale d'Emmanuel Macron, et ensuite pendant la campagne des législatives, nous avons dit qu'être au chômage donnait des droits et des devoirs", rappelle Sylvain Maillard, député La République En Marche de Paris.



Invité de RTL, celui qui siège à l'Assemblée nationale poursuit : "Les droits, c'est d'avoir une formation beaucoup plus efficace, beaucoup plus tournée vers les métiers de maintenant et de l'avenir. Mais à côté de ça, nous avons des devoirs. Les devoirs, c'est de chercher en permanence un emploi ou d'accepter un emploi qui correspond à la qualification ou à ses espérance de travail".

En cas de manquement, de recherches peu actives ou de refus non justifiés, le demandeur d'emploi pourrait voir diviser par deux ses indemnités contre 20% actuellement. "L'idée, c'est vraiment droits et devoirs. Il faut que nous mettions le paquet sur la recherche d'emploi, que Pôle emploi soit derrière l'intégralité des chômeurs, les aide à former un projet professionnel, à avoir une formation cohérente, soit beaucoup plus à l'écoute du projet personnel", enchaîne-t-il dénonçant une organisation qui consiste à "regarder dans le rétroviseur".



Plus d'informations à venir sur RTL.fr