Alain Juppé ne fait plus partie des Républicains

et Marie-Bénédicte Allaire

publié le 03/01/2019 à 19:44

Alain Juppé ne fait plus officiellement partie des Républicains. Depuis le 1er janvier, le maire de Bordeaux est sans étiquette. Cela faisait 42 ans qu'il adhérait au RPR. Pour la troisième année consécutive, il n'a pas payé sa cotisation. Il l'avait annoncé, lui qui est en désaccord avec les choix politiques de Laurent Wauquiez, à la tête du parti.



Les statuts des Républicains sont clairs : il n'est plus membre du parti. "Il avait déclaré, il y a plusieurs mois déjà, qu'il prenait ses distances et qu'il n'envisageait pas de renouveler sa cotisation", a expliqué la sénatrice du Bas-Rhin, Fabienne Keller, proche du maire de Bordeaux.

"Alain Juppé est un homme d'État et un homme qui place la France, son avenir devant toutes les questions partisanes", a-t-elle souligné, en précisant qu'Alain Juppé a été un membre fondateur de l'UMP. "C'est un homme d'État qui souhaite aujourd'hui s’investir pleinement sur la question européenne".