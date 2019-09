et AFP

publié le 19/09/2019 à 13:01

Un bataillon de députés LaREM en pointe et trois ministres, face à des troupes LR aguerries : chaque camp a fourbi ses arguments en vue des joutes sur le projet de loi ouvrant la PMA aux couples de femmes et femmes seules. Le chef du gouvernement Édouard Philippe les présente comme "trois ministres d'exception, une médecin, Agnès Buzyn, une juriste, Nicole Belloubet et une scientifique, Frédérique Vidal".

Agnès Buzyn tient le haut de l'affiche du fait de sa compétence sur la majorité des sujets du projet de loi : procréation médicalement assistée, conservation des ovocytes, don d'organes, interruption de grossesse, diagnostic préimplantatoire... Elle ne se prive pas de partager son expérience à l'hôpital, au contact des familles, et donne chair à certaines problématiques du projet de loi.

Agnès Buzyn, a aussi fait part de sa volonté d'"accélérer" pour sortir de la crise des urgences, avec la mise en place de trois groupes de travail "dès cette semaine" dans le cadre de son plan annoncé la semaine dernière.

>> Agnès Buzyn est l'invitée du Grand Jury RTL, Le Figaro, LCI dimanche 22 septembre. Posez vos questions à la ministre des Solidarités et de la Santé dans les commentaire de cet article. Elles lui seront posées pendant l'émission.