Obliger les grandes entreprises à publier les écarts de salaire, c'est le sens d'un amendement à la loi Pacte déposé par le député REM Matthieu Orphelin à l'Assemblée. Il souhaiterait que les entreprises de plus de 5.000 salariés dans le monde ou plus de 1.000 en France doivent justifier chaque année l'écart entre le salaire médian et les plus gros salaires.



Une proposition que ne soutient pas Christian Jacob, président du groupe Les Républicains à l'Assemblée nationale. "Est-ce que ça va apporter quelque chose à l'économie française ?", s'est-il interrogé sur RTL vendredi 7 septembre. "La réponse est non, ça n'a aucun intérêt."

Christian Jacob assure que cette proposition "n'est pas grave" mais qu'elle n'est pas nécessaire pour rendre l'économie française plus compétitive, l'objectif de la loi Pacte. Il s'agit pour lui plutôt d'un amendement qui serait une caution de gauche opportuniste pour le gouvernement.