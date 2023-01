Affaire Quatennens : le comportement de Mélenchon est "une honte absolue", clame Hidalgo

La maire de Paris n'a pas maché ses mots. Dans une interview accordée au Parisien, Anne Hidalgo a réagi à la crise qui secoue La France insoumise et plus largement la NUPES, l'affaire Quatennens. L'attitude du leader de LFI est "une honte absolue", a lancé l'édile de Paris.

"Entendre quelqu’un qui se veut le leader de la gauche nous expliquer que c’est un sujet privé et qu’il faut laisser son copain tranquille, c’est trente ans de féminisme sur lesquels on s’assoit. Je ne veux plus d’un système patriarcal avec la violence que cela représente", a-t-elle encore clamé. Jean-Luc Mélenchon a déclaré dans une interview que Quatennens était "un ami très cher".

L'origine de cette affaire remonte à septembre 2022. Adrien Quatennens a avoué avoir giflé son épouse tout en annonçant son retrait de la coordination de LFI. Peu après, la justice a condamné le député du nord à quatre mois de prisons avec sursis et a été suspendu de son groupe à l'Assemblée nationale jusqu'en avril.

Le 11 janvier, le député Adrien Quatennens a fait son retour à l'Assemblée nationale, à la commission des Affaires étrangères. Peu après, le leader de La France insoumise a estimé que le député "a eu raison", considérant qu'il "a été longuement puni".

