Affaire Benalla : "On assiste à un jeu de ping-pong", estime David Le Bars

Journée chargée pour le ministre de l’Intérieur Gérard Collomb, et le préfet de police de Paris Michel Delpuech. Les deux hommes ont été auditionnés ce lundi 23 juillet par la commission d’enquête de l’Assemblée nationale. Deux auditions qui ont notamment révélé qu'Alexandre Benalla était présent dans la salle de commandement de la préfecture de Police le soir du 1er mai, soit quelques heures après les incidents.



"Ça révèle une première vérité et je suis content de l’entendre parce que ça faisait partie des choses qui n’étaient pas assumées au début de cette affaire", se réjouit au micro de RTL, David Le Bars, le secrétaire général du Syndicat des commissaires de la police nationale (SCPN). "Ça révèle une deuxième chose, qui est que lorsqu’on a accès à la salle de commandement de la préfecture de police ou de la DOPC, on n’y entre pas comme ça, on y est invité", ajoute-t-il.

À l’issue de l’audition du ministre de l’Intérieur et du préfet de police de Paris, c’est un sentiment de déception qui domine chez David Le Bars. "Ce soir mon sentiment est mitigé parce qu’on se rend compte qu’on assiste à un jeu de balles de ping-pong. (…) On a des autorités policières du plus haut niveau, qui ne répondent pas tout à fait à la problématique globale", regrette-t-il.