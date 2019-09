publié le 19/09/2019 à 19:47

"Les 1.000 premiers jours de l'enfant" sont au cœur de la commission scientifique présentée, ce jeudi 19 septembre, par le secrétaire d'État chargé de la Protection de l'enfance. Le pédopsychiatre Boris Cyrulnik présidera ce comité, cher à Emmanuel Macron. "C'est un projet présidentiel", a déclaré Adrien Taquet, sur RTL.

"Évidemment, tout ne se joue pas sur les 1.000 premiers jours de l'enfant", a-t-il nuancé, "mais c'est là que tout commence. [...] Ces 1.000 premiers jours vont conditionner son développement futur, son état de santé, mais aussi l'acquisition de ses connaissances, son éveil au monde", souligne le secrétaire d'État.

"En investissant sur ces 1.000 premiers jours, on investit sur l'humain, [...] on lutte contre les inégalités de destin", explique Adrien Taquet. Concrètement, "Il s'agit de se mettre d'accord et de valider scientifiquement un certain nombre de conseils, de repères et de références à donner aux parents", a-t-il détaillé.