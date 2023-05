Antoine est l'heureux papa de deux fils, âgés de 8 et 10 ans. Un de ses beaux souvenirs de jeunesse : quand son père à lui lui a donné carte blanche dans un rayon librairie. Il a pu emporter tous les romans Chair de poule dont il avait envie !

Une belle manière pour un homme pudique de féliciter son fils pour son bulletin scolaire et lui dit qu'il est fier, analyse Antoine. Il est encore ému de ce bon moment : "Ce n'était pas quelque chose dont j'avais l'habitude. Et puis ce côté 'no limit', prends tout ce que tu veux ! Je pouvais fouiller, regarder si y'en avait pas un dans d'autres étagères ... J'ai adoré la démarche".

Devenu papa à son tour, l'idée est remontée à la surface. Antoine a donc emmené ses deux fils à son tour dans une grosse librairie et leur a donné carte blanche.

L'aîné a été méthodique : comparer les poids et tailles pour que ce soit rentable, son panier était très rangé et maximisé. Son petit frère a pris sans calculer dans un panier en joyeux bazar !

Résultat, son panier n'était même pas plein. Antoine s'amuse : "Je lui ai dit, 'tu peux encore en prendre'. Il m'a dit 'Oh tu sais Papa, il faut quand même en laisser pour les autres, je ne vais pas tout prendre pour moi".

Mais à la caisse, le ticket s’allonge et fait presque la taille de son jeune fils. Au total, Antoine débourse 625€ pour 80 ouvrages, mangas, BD ou livres sur les jeux vidéos.

Heureusement, l'infirmier dijonnais avait mis de l'argent de côté en prévision. 27 ans après sa propre expérience, Antoine a été heureux de leur faire à son tour le cadeau de la lecture.









