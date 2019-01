publié le 31/01/2019 à 19:30

C'est une matinée rare que vit le parc des félins de Seine-et-Marne. La neige s'est invitée ce mercredi 30 janvier alors qu'au même moment, un tigre de Sumatra intègre les lieux. L'animal est envoyé par le zoo de Londres dans le cadre d'un échange d'animaux avec ce parc, qui accueille chaque année 300.000 visiteurs.



Avec comme principal objectif de le perturber le moins possible, le transport a été délicat. Le transporteur, Geert Wignands, évoque les péripéties du voyage : "Entre Calais et Arras, il y avait beaucoup de neige, cela a été un voyage très long et très solitaire, il n’y avait personne sur la route hier à part moi".

Ces chutes de neige peuvent provoquer une coupure d'électricité et permettre aux félins d'escalader les barrières. Jocelyn Bois, un soigneur, vérifie donc qu'il n'y a pas de risque d'évasion pour le tigre de Sumatra. "On surveille la clôture électrique avant de lâcher l’animal. C’est bon, on a 10.000 volts, on va pouvoir le lâcher" annonce-t-il.

Des réactions différentes face au froid pour les animaux

Dans le reste du parc, tout le reste du personnel s'active. Ce jour-là en plus de ses missions habituelles, Dany Carré, l’un des soigneurs du parc, doit libérer de la neige les filets de protection. C'est le cas de l’enclos qui accueille un chat Sylvestre, un petit félin sauvage d'Europe : "Il faut enlever la neige pour que le filet soit un peu moins lourd et que les attaches ne se décrochent pas. Car s’il y a un trou, le chat pourrait s’enfuir" explique-t-il.



Si Djé djé, le tigre de Sumatra, peine à s’acclimater au froid glacial et reste dans sa cabane, ce n'est pas le cas des tigres de Sibérie qui sont capables de supporter des températures jusqu'à -50 degrés.

Des tigres de Sibérie Crédit : Sophie Merle

Djé djé doit quant à lui d'abord découvrir sa nouvelle maison. "Ça se passe bien, on voit un animal qui est calme, pas du tout d’agressivité ; il découvre son environnement doucement donc c’est parfait" constate Jérôme, le vétérinaire. Il faudra attendre 15 jours avant qu'il ne soit suffisamment acclimaté au parc. Il pourra alors rejoindre Ishtar, une tigresse vive et bondissante. Avec elle, si tout se passe bien, il pourra avoir des petits dans quelques mois.

Djé djé, le tigre de Sumatra Crédit : Sophie Merle

Pour Patrick Jardin, le créateur du parc, l'hiver est une période qui se prépare d'une manière différente des autres saisons, auprès des animaux : "Notre vétérinaire et l’équipe animalière vont préparer les animaux à l’hiver en les nourrissant un petit peu plus que l’été. Le poil va être plus épais, ils vont avoir une couche de gras plus importante".



Finalement ici, les rares animaux à ne pas supporter la neige, ce sont les chats des sables. Leur pelage ne les protégeant pas de l'humidité, des lampes chauffantes ont dû être installées pour les aider à résister aux basses températures. Des nids douillets qu'ils ne devraient pas quitter de sitôt.



Parmi ces félins, certains sont les derniers survivants de leurs espèces. En Sibérie, il ne resterait que 500 tigres, quant aux derniers lions sauvages de l'Atlas, ils ont été tués au Maroc, il y a 60 ans.