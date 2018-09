VIDÉO - Frappée par une tornade, Ottawa ressemble à "une zone de guerre"

publié le 23/09/2018 à 15:41

Une catastrophe naturelle comme Ottawa n'en a jamais connue. La capitale canadienne a été frappée vendredi 20 septembre par une violente tornade, qui a provoqué de très importants dégâts et fait une trentaine de blessés. Le maire a estimé samedi que certains quartiers de la ville ressemblaient à "une zone de guerre".



Selon l'agence officielle Environnement Canada, citée par plusieurs médias, la tornade a été classée en catégorie 3, soit des vents pouvant atteindre 250 km/h. Le maire, Jim Watson, a indiqué lors d'un point presse qu'il s'était rendu dès vendredi soir dans la commune de Dunrobin à l'ouest d'Ottawa, l'une des deux zones les plus touchées par la tornade avec la commune de Gatineau, au Québec.

"C'est comme si une bombe était tombée sur le quartier (...) On aurait dit quelque chose comme une scène de cinéma ou une zone de guerre. Il y avait littéralement des dizaines et des dizaines, 60 d'après ce que j'ai compris, d'habitations détruites au moins partiellement", a-t-il affirmé. Selon le maire, cette tornade est "l'un des deux ou trois événements les plus traumatisants" de la ville d'Ottawa.

Un million de dollars reversé à la Croix-Rouge

Une trentaine de personnes ont été blessées lors du passage de la tornade, survenue vendredi en fin d'après-midi dans une zone à cheval sur l'Ontario et le Québec. Six blessés ont dû être hospitalisés. Deux d'entre eux se trouvaient dans un état critique samedi, selon l'hôpital de la ville. À Dunrobin comme à Gatineau, des dizaines de maisons ont été endommagées, des voitures ont été emportées et des arbres arrachés.



Plusieurs centaines de personnes ont dû être évacuées, parfois avec l'aide de la Croix-Rouge. Le Premier ministre du Québec Philippe Couillard s'est rendu samedi auprès des sinistrés à Gatineau. Il a annoncé que le gouvernement du Québec versera 1 million de dollars à la Croix-Rouge pour venir en aide aux sinistrés.



La tornade a également fait tomber des dizaines de poteaux électriques dans toute la région,. Plusieurs dizaines de milliers de personnes se trouvaient sans électricité samedi après-midi. Un retour à la normale "prendra des jours", a prévenu Jim Watson. Chaque année, la région entre Ottawa et Montréal subit une dizaine de tornades en moyenne, très rarement d'une telle violence.