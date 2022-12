Météo : pourquoi les températures sont remontées après la vague de froid ?

Les températures moyennes sur le territoire français à la veille de Noël sont supérieures à 10°C. Pourtant, il y a quelques jours seulement, les températures sont passées sous la barre des 0 degrés sur de nombreuses parties du territoire. "En région Grand Est, c'est descendu jusqu'à -19°C localement. Mais on a eu plein d'endroits où on était entre -12°C et -17°C", explique à France Info François Jobard, prévisionniste à Météo France.

Mais alors comment expliquer qu'en quelques jours seulement, les températures, à ces mêmes endroits, sont passées au-dessus de la barre des 10°C ? Selon le spécialiste, les températures très froides de la semaine dernière s'expliquent en grande partie par la neige au sol qui peut faire baisser le mercure de plusieurs degrés. Peu après les chutes de neige, et de températures, des vents du sud se sont abattus sur le territoire.



Ces vents, "du sud-ouest, apportent une grande douceur", explique François Jobard. "On a non seulement de l'air qui vient de l'Atlantique, mais même des latitudes subtropicales et donc cet air tiède, doux très humide. Donc c'est pour ça que ce redoux s'est accompagné de pluie et de vent", indique encore François Jobard à France Info.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info