Tempête Gabriel : les prévisions météo en France du mercredi 30 janvier

publié le 29/01/2019 à 20:30

Après son arrivée en France ce mardi 29 janvier, la tempête Gabriel va se poursuivre dans la nuit et la journée de mercredi. Le 30 janvier, il neigera des plaines du Nord-Est jusqu'à la région Auvergne Rhône Alpes ainsi que sur la région Provence Alpes Côtes d'Azur, au dessus de 500 m.



Sur les départements placés en vigilance orange, les cumuls de neige attendus seront généralement de l'ordre de 5 à 10 cm et ponctuellement 15 cm. C'est ce qui est attendu en particulier sur la région Île-de-France selon les prévisions de Météo France.

Durant la journée, ces chutes de neige faibliront petit à petit tout en se déplaçant vers les frontières de l'Est du pays. Du Nord-Ouest au Sud-Ouest, le ciel sera changeant au fil des heures avec des averses de pluie entrecoupées d'éclaircies. Des giboulées de grésil seront également possibles sur le Nord-Ouest comme le souligne Météo France.

Dans les massifs montagneux, il neigera au dessus de 400 m d'altitude dans les Pyrénées et vers 300/500 m sur le Massif-central. Ce temps instable progressera vers les régions du nord et du centre au fil de l'après-midi.

Durant la nuit de mardi à mercredi, une très large partie de l'Hexagone va être marquée par d'importantes chutes de neige, allant jusqu'à 15 centimètres d'épaisseur dans les plaines. Dans la matinée de ce mercredi 30 janvier (de 10h à 13h), la neige va s'étendre uniquement sur la partie est du pays.

Une chute des température dans l'ensemble du pays

Le matin,des vents violents seront présents près des côtes, sur le Massif-central et le Nord-Est avec des rafales de 70 à 90 km/h, voire 100 km/h dans le domaine du mistral et de la tramontane.



La matinée de ce mercredi 30 janvier sera marquée par une chute des températures dans l'ensemble du pays, avec des gelées entre 0 et -2 degrés qui seront fréquentes à l'intérieur des terres. Le thermomètre tombera entre -3 et -5 degrés vers le Massif-central.



De la Bretagne au Sud-Ouest ainsi que sur le pourtour méditerranéen, les minimales iront de 1 à 7 degrés. Dans l'après-midi, il fera 1 à 5 degrés sur le nord et l'est du pays en passant par la région Centre et 5 à 11 degrés au sud et à l'ouest.