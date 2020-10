Tempête Barbara : comment se protéger

publié le 20/10/2020 à 14:47

Après la tempête Alex, une nouvelle tempête s'apprête à frapper la France, en particulier la façade Ouest. Venue du Portugal, la dépression "Barbara" va toucher les Pyrénées-Orientales dans la journée du 20 octobre, avec des pluies et de puissantes rafales de vent.

Météo-France a placé douze départements en vigilance orange, à savoir les Pyrénées-Altantiques (64), les Hautes-Pyrénées (65), la Haute-Garonne (31) et l'Ariège (09). Dans la soirée, les rafales de vent entre 160 km/h et 200 km/h sont attendues sur les sommets dans la soirée de ce mardi.

Météo-France a d'ailleurs publié plusieurs recommandations pour permettre aux habitants de la région de bien se protéger contre les risques : "coupures d'électricité, toitures et cheminées endommagées, branches d'arbres, véhicules déportés" notamment. Les autorités conseillent aux habitants de protéger leurs maisons, d'éviter les déplacements, d'installer les groupes électrogènes à l'extérieur ainsi que de ne pas intervenir sur le toit. Tout en se tenant au courant des informations transmises par Météo-France.

La tempête Barbara devrait dans les jours qui suivent remonter la façade Ouest, en passant par les côtes bretonnes mercredi puis la Manche. Là aussi, des pluies et vents violents jusqu'à 110 km/h sur le littoral sont à prévoir. Début octobre, la tempête Alex a fait au moins six morts et plusieurs blessés dans les Alpes-Maritimes.