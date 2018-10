Sous la mer

publié le 21/07/2018 à 13:00

Cet été, Louis Bodin vous propose de découvrir notre planète, depuis les entrailles de la terre jusqu'à la stratosphère. Chaque samedi, des invités vous feront partager leurs point de vue sur la planète depuis les abysses marins jusqu'à l'espace en passant par la terre ferme ou les sommets.



L'émission du jour

Aujourd'hui, l'océanographe François Sarano sera l'invité de Louis Bodin pour évoquer les profondeurs marines.



François Sarano est docteur en océanographie, plongeur professionnel, ancien directeur de recherche du programme Deep Ocean Odyssey, chef d'expédition et ancien conseiller scientifique du Commandant Cousteau.





Il est l'auteur du livre " Le retour de Moby Dick, Ou Ce que les cachalots nous enseignent sur les océans et les hommes " aux éditions Actes Sud

Son association Longitude 181 poursuit son programme de préservation des requins en Méditerranée en laçant une campagne "Pas de requin dans mon assiette", "Pas de requin sur mon bateau", "Pas de requin dans mon restaurant, "Pas de requin dans ma poissonnerie" qui va proposer à chacun d'entre nous de s'engager ouvertement pour la protection des requins et de la faire savoir !



Dernière actualité, la préparation du départ du voilier de Eric Jail qui portera le nom de son association Longitude 181 "La voix de l'océan" lors de la prochaine Route du Rhum afin de sensibiliser un public plus large sur l'importance de préserver l'océan.

Toute l'équipe de l'émission vous remercie. Pensez à préserver notre merveilleuse terre, la mer, les océans et leurs occupants. Rendez-vous la semaine prochaine.