Polar Pod : expédition aux confins de l'Antarctique

Cet été, Louis Bodin repart à la conquête de nouveaux espaces, afin de faire voir, de regarder et de découvrir notre monde différemment. Chaque samedi, il abordera notre planète d'un point de vue nouveau, à travers de grands témoins qui raconteront la manière dont ils explorent notre environnement.



Que ce soit en montagne, en mer ou dans le ciel, il existe d'innombrables moyens de parcourir le globe et des zones inédites restent encore à découvrir et à partager.



Pour ce nouveau rendez-vous d'Elément Terre, nous retrouverons l'explorateur Jean-Louis Etienne et la chercheuse Séverine Alvain qui viendront nous parler de leur laboratoire flottant et habité : le Polar Pod.

Jean-Louis Etienne

Explorateur renommé, Jean-Louis Etienne a imaginé un engin unique pour étudier l’environnement autour de l’Antarctique. Véritable laboratoire flottant et habité, le Polar Pod, dont le départ est prévu en septembre 2019, dérivera pendant trois ans dans le secteur très hostile des redoutables Cinquantième Hurlants.



Ce nom est attribué aux latitudes situées entre le 50ème et le 60ème parallèle dans la zone de l'océan Austral, proche de l'Antarctique et étroitement lié aux climats que l'on trouve dans cette région : vents violents et mer souvent grosse.

Séverine Alvain

Spécialiste de l’observation satellite des océans et en particulier de l’étude de la couleur des océans, la chercheuse Séverine Alvain s’occupe de la coordination scientifique du projet Polar Pod.

