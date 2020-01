et Thomas Hugues

publié le 20/01/2020 à 20:00

Le photographe, conférencier et spécialiste des régions polaires et des ours Rémy Marion nous emmène sur les traces de l’ours polaire. Cet animal de l’Arctique est devenu le symbole d'une biodiversité en péril, sous la menace du réchauffement climatique.

Comment vit-il ? Comment se nourrit-il ? Qui sont ses prédateurs ? Est-il aujourd’hui en danger ? Combien d’ours polaire compte-t-on aujourd’hui sur la planète ? Qu’est ce que le réchauffement climatique a comme conséquence sur leur quotidien ? Pourquoi les ours polaires ont besoin de la banquise ? Combien de phoques un ours polaire dévore-t-il par semaine ?

Notre invité Rémy Marion nous racontera également ses expériences personnelles, ses rencontres avec les ours polaires, notamment le jour où il a eu la mauvaise idée de réveiller un ours polaire.