Les Perséides font partie des essaims météorologiques les plus actifs, chaque année. Elles font pleuvoir jusqu'à 100 météores par heure, dans les meilleures conditions. Cet essaim est constitué de débris lumineux, provenant de la comète Swift-Tuttle. Cette dernière croise la route de la terre du 17 juillet au 24 août.

On observe principalement les Perséides dans l'hémisphère nord de la terre. Facile à voir à l'œil nu, le clou du spectacle est prévu dans la nuit du 12 au 13 août 2022. On prévoit entre 70 et 110 étoiles filantes à l'heure, à contempler cette soirée. Cependant, ces spectacles nocturnes sont encore disponibles jusqu'à la fin de l'été.

La pluie d'étoiles filantes commence à partir du lever de la constellation de Persée. Cette constellation qui donne son nom aux Perséides, n'est visible qu'en deuxième partie de la nuit. Il est conseillé d'observer ce spectacle, sur un site reculé et paisible, afin d'en profiter pleinement.

Pas les seules étoiles filantes de l'année

En ce mois d'août, en plus des Perséides, plusieurs planètes peuvent être observées. Saturne se présente à 22 h, et Mars arrive vers 1 h 30 du matin. Vénus cloue le spectacle aux aurores à 5h30.

Les Perséides ne sont pas le seul essaim météorologique de l'année. On peut contempler les Draconides en octobre, les Géminides en décembre, ainsi que les Lyrides en avril. Il est ainsi possible de profiter du ciel nocturne toute l'année.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info