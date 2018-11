Météo : un temps maussade ce dimanche 25 novembre

publié le 25/11/2018 à 07:00

Pas de dimanche 25 novembre ensoleillé sur la France. L'hexagone devra se contenter d'un ciel maussade, souvent pluvieux, notamment en Aquitaine et en Occitanie. Les pluie seront également soutenue dans le Centre et les pays de Loire. Le val de Saône de son côté verra des bancs de brouillard prendre place au petit matin.



Le sud-est de la France, qui se réveillera avec des éclaircies, basculera vers un ciel pluvieux et un temps agité dans les régions du Languedoc à PACA, mais également la Provence, la vallée du Rhône puis la Corse. Des pluies orageuses et des rafales de vent sont attendues également.



Du sud-ouest à l'Alsace, les passages pluvieux seront moins fréquents. La Bretagne restera à l'écart de ce temps perturbé avec seulement des pluies éparses mais un ciel bien nuageux. Sur les Hauts de France, le soleil sera également absent mais les pluies resteront faibles.

La neige tombera sur les Pyrénées vers 1.600 m et s'abaissera à 1100/1200 m au cours de la journée. Sur les Alpes, la limite pluie neige se situera vers 1.500 m en soirée. La neige tombera vers 800/1000 m sur le massif Central.

Le vent d'ouest sera sensible sur la côte sud atlantique et la Tramontane sera modérée.

Le matin, les gelées seront rares dans le nord-est. Les minimales seront généralement comprises entre 1 et 4 degrés, 3 à 7 degrés ailleurs en général, jusqu'à 8 à 12 degrés en bord de mer. Les maximales afficheront 6 à 9 degrés de l'Alsace à la région parisienne, 8 à 13 degrés sur le reste du pays, jusqu'à 13 à 19 dans le sud-est.