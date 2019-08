publié le 20/08/2019 à 06:29

Mardi 20 août, Météo-France prévoit des précipitations abondantes dans le département de l'Ariège (09) dans le sud de la France. Ces fortes pluies "nécessitent une vigilance particulière", précise l'organisme qui a placé le département en vigilance orange pluie-inondation ce mardi.

Météo-France prévoit des pluies continues souvent modérées des Hautes-Pyrénées à l'Ariège qui devraient perdurer jusque dans l'après-midi sur l'Ariège et peuvent prendre temporairement un caractère orageux. Les intensités sont de l'ordre de 5 à 10 mm/h sur les contreforts, 10 à 20 mm/h dans le fond de chaîne, parfois pendant plusieurs heures.

C'est en Ariège que l'on attend les plus forts cumuls et de façon plus généralisée, avec d'ici mardi après-midi 50 à 80 mm (ou litres/m²), voire 100 mm sur la crête frontalière. L'extrême est du département devrait être un peu plus épargné avec des précipitations moins fortes et moins durables entre 10 et 30 mm. Les départements des Hautes-Pyrénées et de la Haute-Garonne sont placés en vigilance jaune pour les fortes précipitations et les orages.



Météo-France rappelle de prendre les précautions d'usage si vous habitez en zone habituellement inondable.