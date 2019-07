publié le 15/07/2019 à 06:18

Météo France a désormais placé toute la Corse en vigilance orange aux orages ce lundi 15 juillet. L'épisode a débuté à midi et devrait se terminer à 23 heures. "La situation fortement orageuse d'été nécessite une vigilance particulière dans la mesure où il existe un risque fort (une forte probabilité) de phénomène violent", note Météo France.

"Les orages se situent pour le moment dans le Golfe de Gênes et à l'est de la Corse. En matinée de lundi, de violentes cellules orageuses se forment en mer au large du Cap Corse. Ces cellules atteignent peu les côtes dans un premier temps. À partir de la mi-journée, les orages virulents du Golfe de Gênes gagnent la Corse et se généralisent sur le département de la Haute-Corse", indiquait Météo France en début de journée.

Vers midi, la vigilance orange a été étendue sur toute l'île : "Pour la Corse du Sud, des lignes orageuses arrivent sur la côte ouest du Côté d'Ajaccio cet après-midi. En soirée, les orages qui sévissent actuellement dans la région de Bastia se décalent vers la région de Porto Vecchio."

"Ces orages sont puissants et s'accompagnent d'une grande activité électrique, de très fortes rafales de vent pouvant atteindre 100 km/h, de pluies intenses donnant parfois 40 à 60 mm en moins d'une heure et de la grêle."



Météo France place la Corse en vigilance orange aux orages Crédit : Météo France

"En fin de journée, les orages s'évacuent vers la Corse-du-Sud et la Sardaigne. Le risque orageux s'estompe et disparaît en cours de nuit de lundi à mardi. Les cumuls de pluie sur la journée peuvent monter jusqu'à 100-120 mm par passage de plusieurs cellules sur une même zone."